Ça faisait quand même 15 ans que Shania Twain n’avait pas sorti de nouvel album… 2017 marque donc son grand retour avec son album Now dont elle vient de dévoiler un nouveau single…

A 52 ans, elle apparait plus rayonnante que jamais dans le clip de Swingin’ With My Eyes Closed… Elle signe ici un morceau qui colle bien à ce qui se fait aujourd’hui en musique tout en gardant sa touche country qu’on adore et sa sexy attitude…