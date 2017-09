Un nouveau titre pour le king de la pop...

On vous l’annonçait il y a quelques jours, un nouvel album de Michael Jackson devrait sortir ces jours… Et ben, on en sait plus aujourd’hui !

L’album s’intitulera donc Scream et est une compilation des chansons déjà connues du king de la pop et du groupe Jackson 5… Des chansons qui collent bien à Halloween, une période de l’année très appréciée par le chanteur disparu en 2009… Thriller, Scream, Ghost et d’autres titres du genre « horreur » seront à écouter sur cette compilation qui sortira le 29 septembre…

Et en plus des 13 titres que nous connaissons déjà, il y aura tout de même une chanson inédite ! Un mash up entre « Blood on the dance floor » et « dangerous », deux titres qui se marient très bien ensemble et qui donnent quand même un peu de biscuit à ceux qui attendaient un titre inédit du king…