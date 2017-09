Portugal. The Man est un groupe qui nous vient d’Alaska… Cela fait bien longtemps qu’ils font de la musique mais il semblerait que c’est grâce à Feel It Still surtout qu’ils ont réussi à percer par chez nous… A propos de Feel It Still, Zach Carothers, le guitariste du groupe a avoué au site NME que c’est la chanson la plus simple que le groupe n’ait jamais écrit et que du coup, c’était presque un peu frustrant que ce soit ce titre-là qui soit devenu populaire… Mais il avoue aussi être très heureux de cette situation et que se retrouver dans les charts à côté d’artistes comme Justin Bieber ou Taylor Swift est quelque chose de bizarre mais quand même très agréable…

Je vous propose d’écouter une version live de ce titre, enregistré sur un toit à Londres… ça vous dit ?