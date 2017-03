CorpsEmoi : L'éveil à la sexualité

"CorpsEmoi" est une contraction du corps et des émois, mais on peu bien l’entendre en trois mots. Les ateliers sont animés par des professionnels et propose aux jeunes de 10 à 14 ans de faire la découverte de leur corps et de la sexualité. L'association est basée dans le canton de Neuchâtel et elle est active dans toute la Suisse Romande.