HOME : Un voyage intérieur en electro

Gaspar Narby raconte Home :

« LEES et moi étions à la même université et on s’était dit que ça serait sympa de faire de la musique ensemble un après-midi. Le résultat de notre session d’écriture a été la continuité logique de cette discussion. On a écrit les paroles ensemble et LEES a réussi à donner corps à tout ça grâce à la mélodie de sa voix sur des accords de piano que j’avais enregistrés la veille. Tout s’est fait naturellement et facilement, en moins d’une heure. J’ai ensuite travaillé sur la production du morceau à proprement parler. Je voulais que l’instrumentation elle-même raconte cette histoire. J’ai donc utilisé des enregistrements que j’avais faits « chez moi ». J’ai également utilisé des enregistrements de mon nouveau « chez moi », à Londres, la caisse claire étant en fait créée à partir du son que faisait mon bureau lorsque le je tapais avec mon interface son. »