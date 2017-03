Les images du Proche-Orient au 19ème siècle

En 1839, Louis Daguerre invente le "Daguerréothype", une boîte en bois dans laquelle il va fixer un objectif qui va permettre de réaliser les premiers cliqués photographiques…

C'est là aussi que va naître une fascination nouvelle pour l’image, les voyages et une découverte incroyable de l’Orient. Les premiers grands photographes, Francis Bedford, Emile Béchard et surtout Maxime Du Camp vont s'embarquer afin de rapporter des clichés qui fascinent.

Michel Angi, historien de l’art et Professeur d’histoire et de littérature française donne une conférence ce mardi à 20h au musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont : "Le Proche-Orient des photographes au 19ème siècle" Il nous explique comment les européens vont se fasciner pour la réalisation de photos au Proche-Orient.