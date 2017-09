« Ôtez-moi d’un doute » c’est le dernier long métrage de Carine Tardieu et Michel Leclerc qui raconte l’histoire d’Erwan qui apprend que son père n’est pas son père !

François Damiens dans le rôle d’Erwan et Cécile de France dans celui d’Anna, un tandem explosif déjà en salles romandes.

On a rencontré Carine Tardieu la scénariste et réalisatrice et Michel Leclerc co-scénariste. On a d’abord voulu savoir comment est née l’idée de faire ce film ?