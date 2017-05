9e Journée de l'apprentissage – présentation

L’apprentissage est un système de formation unique !

Plus de 120 délégations venues du monde entier ont visité notre pays entre 2012 et 2016 dans le but de s’informer sur la formation professionnelle. Emilie Lüthi, adjointe de la section francophone de l’Office de la formation professionnelle du canton de Berne nous explique ce qui fait le succès de notre système :