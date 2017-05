Election du préfet du Jura bernois : Patrick Gsteiger

Le 21 mai, on vote dans le canton de Berne ! En plus des divers objets cantonaux et fédéraux, les habitants du Jura bernois doivent élire leur futur préfet.

Trois candidats se présentent pour succéder à Jean-Philippe Marti : Hervé Gullotti, Stéphanie Niederhauser et Patrick Gsteiger. Le candidat du parti évangélique suisse a suivi une formation de dessinateur en architecture, puis a travaillé en tant qu’inspecteur de la police judiciaire du Jura bernois et aujourd’hui, il co-dirige un bureau d’ingénieurs tout en étant député au Grand Conseil depuis 2010.

Patrick Gsteiger nous explique pourquoi il s'est lancé dans cette élection :