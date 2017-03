Pourquoi un contact avec de minuscules pollens déclenche-t-il un rhume des foins? Comment se fait-il que certains aliments rendent malade de plus en plus de personnes? Comment expliquer que la peau réagit par un eczéma douloureux à certaines substances?

La science et la médecine n’ont pas encore toutes les réponses, mais des informations correctes et de bons conseils peuvent permettre d’améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes. C’est pour cette raison qu’aha, le centre d’Allergie Suisse, organise chaque année et depuis 9 ans, la Journée Nationale de l’Allergie, une nécessité selon Sereina De Zordo, conseillère chez aha :