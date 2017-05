Le journal du buzz: Trump, l'hymne américain et du chewing-gum

Le président américain s’est à nouveau illustré par une petite bourde. Plein de bonnes intentions, il a souhaité mercredi dernier un joyeux anniversaire à sa femme via son compte Twitter, mais les plus fins observateurs ont découvert un petit problème. Il manque quelque chose sur la bannière étoilée. Lorsqu’on y regarde de plus près ce drapeau compte 39 étoiles alors qu’il en faut 50 !