Amitiés gourmandes entre le Jura et le Japon

Michel Angi et Daniel Lopez représentent l’association Jura-Okinawa, une belle amitié entre Le Jura et une région du Japon. Lorsque j’ai proposé à Michel Angi de venir en premier invité, il m’a immédiatement parlé comme le ferait un grand gourmand. Cet enseignant de Porrentruy a même donner des cours d'art culinaire à ses élèves durant 6 mois, histoire de leur inculquer les belles valeurs de la table et de la vie. Quant à Daniel Lopez, il vit au Japon depuis bientôt 15 ans. Il a réalisé un film documentaire sur la région d'Okinawa. Quelques beaux moments à déguster ici...