La table qui réunit l’amitié, les passions et le bon goût. Et ce n’est pas notre invité qui va me contredire… Christian Wirz est un bon vivant, une de ces figures que vous croisez au marché par exemple et avec qui on parle de tout… de politique, de tables, de la vie et du vin, et les femmes sont les bienvenues. Le vin est bon et même souvent il procure de magnifiques sensations, à condition de le déguster raisonnablement...