Sylvain Nicolier a créé un concept de voyages connectés : Suisse-moi ! Le monde de notre invité, c’est la terre et ses habitants. Parce que du monde il en a rencontré, et vous pouvez bien imaginer les assiettes qu'il a partagé… On mange un peu partout sur la planète… de manière différente d’un coin à l’autre, et pas toujours à sa faim, mais la table a son importance et ses traditions évoluent différemment d'un continent à l'autre.