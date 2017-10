Les secrets du saké

Chaque mardi, "La Table des gourmands" évoque des saveurs, des souvenirs de tables ou des fascinations pour la cuisine. Mais la cuisine ici n’est pas uniquement un besoin vital, celui de se nourrir… mais c’est un art ! L’art de préparer, de mélanger, et surtout celui de s’ouvrir à la culture et aux différentes cultures ! Matthieu Zellweger nous présente son nouveau projet, un livre consacré aux artisans du saké : "Secrets de riz et d'eau". Le Saké, ses secrets et les hommes qui y travaillent, les secrets de cette boisson qui n'est pas un alcool fort mais qui se compare à nos vins puisque le riz est fermenté. Le saké est une passion à déguster dans cette émission avec notre invité.