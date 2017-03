The Blaze est un duo français dont on ne sait pas grand-chose. On sait qu'ils font de la musique électronique et qu'ils pondent des clips exceptionnels sur YouTube.

Territory est sorti lundi sur la plateforme vidéo et le moins que l'on puisse dire c'est que c'est une réussite. On y voit un jeune homme d'origine Algérienne retrouver sa famille et ses racines après une longue absence en France.

Les images sont léchées et montrent une jeunesse du Maghreb qui vit et qui respire à pleins poumons.