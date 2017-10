Epouse-moi mon pote est la nouvelle comédie française par les créateurs de Babysitting 1 et 2 ainsi que d'Alibi.com... On y découvre les aventures de Yacine, jeune Marocain parti vivre à Paris pour mener ses études d'architecture... Mais voilà, après avoir raté ses examens, il perd son visa d'étudiant et se voit dans l'obligation d'épouser son meilleur pote... Alors, rigolo ou plein de clichés ? La réponse avec Les Cinéphiles !