En 1979 Status Quo a livré deux versions de son douzième album.

"Now Hear This" pour les Etats-Unis et "Whatever You Want" pour le reste du monde.

Mais les différences ne s'arrêtent pas là puisque l'ordre des chansons n'est pas la même sur l'un et l'autre des disques. Et surtout les pochettes sont biens différentes avec ci-dessous la version USA et ci-dessus celle qui a couvert le reste du monde.