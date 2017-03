Arc Jurassien, Journalisme, Présidentielle

Dès 18h20, Place publique débat du risque de mise à l'écart de l'Arc jurassien dans la presse romande après la suppression de L'Hebdo et plus récemment, la suppression du poste de correspondant dans l'arc jurassien pour le journal Le Temps. Il sera aussi question de la création prochaine à Neuchâtel de l'observatoire des journalismes francophones. Enfin, nous verrons dans quelle mesure les Français de Suisse sont déboussolés par la campagne de la présidentielle plus débridée que jamais.