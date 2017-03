Baselworld, Patrimoine, Basket

Baselworld a ouvert ses portes ce jeudi sur fond de baisse des exportations dans l'horlogerie. Mais certains acteurs perçoivent des signes de reprise pour 2017. Dès 18h20, Place publique donne la parole aux entrepreneurs et spécialistes du milieu. On ouvre ensuite le débat sur la manière de préserver notre patrimoine avec l’exemple neuchâtelois de la rénovation très contestée du cloître de la Collégiale. Le « tour intermédiaire » du championnat suisse de Ligue A debasket-ball débute ce vendredi avec une nouvelle formule. Comment ça marche et pourquoi changer ? Vous saurez tout ! Nos invités de la semaine :

Catherine Frioud-Auchlin, directrice de Auchlin SA à la Neuveville, entreprise spécialisée dans le polissage pour l’horlogerie

Gregory Pons, journaliste-blogueur spécialiste de l’horlogerie

Jacques Bujard, chef de l'Office du patrimoine et de l'archéologie pour le canton de Neuchâtel

Jules Aubert, conseiller général PLR de la Ville de Neuchâtel

Valentin Wegmann, directeur de la Swiss Basketball League

Céline Favre se chargera de vous donner le sourire avec sa chronique humoristique !

Rendez-vous entre 18h20 et 19h00 pour Place publique, présentée par Jérémie Pignard.