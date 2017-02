Innovation 4.0, Théâtre du Jura

L’heure de la 4e révolution industrielle a sonné. Place aux objets connectés, aux usines dites « intelligentes ». Les entreprises s’y préparent mais pas seulement. Les écoles et les universités proposent aussi des formations adaptées à ces nouveaux enjeux. Exemple avec un nouveau Master lancé cet automne par l'Université de Neuchâtel. Nous en parlons avec Daniel Kraus, professeur de droit et directeur du Pôle de propriété intellectuelle et de l’innovation.

L'industrie 4.0 n’est pas une fiction : le groupe Swatch et le CSEM ont annoncé le lancement d’un système d'exploitation 100% suisse, capable de connecter les objets. Nous demanderons à Xavier Comtesse, fondateur du laboratoire d’idées Watch-Thinking et ancien directeur d’Avenir Suisse, si l’horlogerie suisse ne prend pas trop tard le virage de la montre intelligente.

Le Jura veut son théâtre. Les autorités ont donné cette semaine leur feu vert à la construction du bâtiment sur un terrain au centre de Delémont. De leur côté, les promoteurs du projet s’activent pour réunir l’argent manquant. Reste à savoir jusqu’où aller pour séduire les investisseurs. Question posée à Jacques Gygax, directeur de la Fondation pour le Théâtre du Jura.

Enfin Jérôme Mouttet dégainera son humour 4.0 pour connecter notre bonne humeur.

Place publique, une émission proposée par Gabriel de Weck, dès 18h20.