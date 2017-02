Peter K, La Poste, Carnaval

Dès 18h20, Place publique reçoit Damien Scalia, spécialiste du Droit international pénal, spécifiquement pour ce qui concerne l’univers carcéral. Il est aussi professeur à l’Université libre de Bruxelles et notamment chargé de cours dans les université de Genève et Lausanne. Nous verrons avec lui jusqu’où vont les droits des détenus en milieu carcéral. La question se pose alors que Peter K mène une grève de la faim.

Il sera aussi question de La Poste, ce géant qui se fait tout petit selon certains, qui condament la diminution des prestations dans les offices de proximité. La directrice de la rédaction pour le magazine Bon à Savoir, Zeynep Ersan Berdoz dressera son bilan plusieurs mois après avoir porté l'initiative Pro Service Public. Enfin le Carnaval du Jura et son histoire n’auront plus de secrets pour vous grâce à l'éclairage d'une experte en la matière, soit l'historienne et sociologue, Laurence Marti. Nous serons aussi en direct avec Frédéric Lachat, le président du président du comité du Carnaval du Jura à Bassecourt.

Avec la participation de notre chroniqueuse Céline Favre.

Place publique, une émission proposée et présentée par Gabriel de Weck.