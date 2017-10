Salaire minimum, Franc fort, Infections sexuellement transmissibles

Place publique revient sur le salaire minimum, débattu mercredi au parlement jurassien et bientôt en vigueur en terre neuchâteloise. Il sera aussi question des effets du franc fort sur l'emploi. Enfin, nous analyserons les causes de la hausse des cas déclarés d'infections sexuellement transmissibles en Suisse l'année dernière et de la nouvelle campagne de prévention sur Lovelife.ch.

Les invités ce mercredi sont:

Lionel Capelli, directeur-adjoint à la Fédération des entreprises romandes Neuchâtel

Vincent Gigandet, directeur de la Fédération des entreprises romandes de l’Arc Jurassien

Maurice Paupe, restaurateur et Président de Gastro Jura

Daniel Kaufmann, professeur assistant d’économie à l’université de Neuchâtel et chercheur au Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ

Catherine Stangl, cheffe du centre de santé sexuelle-planning familial à Neuchâtel

Justine Erard, pharmacienne à la Pharmacie de la gare à Moutier

Une émission proposée par Gabriel de Weck.