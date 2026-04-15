Grandir en bonne santé

Bonne nouvelle pour les familles de la région: l’Hôpital de Saint-Imier renforce son offre médicale pour les jeunes patients. Des consultations pédiatriques sont proposées, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, dans un cabinet fraîchement rénové. Cette avancée importante permettra de garantir aux enfants et adolescents un suivi de proximité, complet et de qualité.

Des murs rafraîchis, un espace repensé, une atmosphère plus accueillante: le nouveau cabinet de pédiatrie rénové en 2026 a été conçu pour recevoir enfants et familles dans un cadre apaisant et contemporain.

Cette transformation s’inscrit dans la dynamique de modernisation continue du Réseau de l’Arc.

Alexandre Omont, Directeur général du Réseau de l’Arc, souligne :