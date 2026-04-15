Grandir en bonne santé

Bonne nouvelle pour les familles de la région: l’Hôpital de Saint-Imier renforce son offre médicale pour les jeunes patients. Des consultations pédiatriques sont proposées, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, dans un cabinet fraîchement rénové. Cette avancée importante permettra de garantir aux enfants et adolescents un suivi de proximité, complet et de qualité.
Des murs rafraîchis, un espace repensé, une atmosphère plus accueillante: le nouveau cabinet de pédiatrie rénové en 2026 a été conçu pour recevoir enfants et familles dans un cadre apaisant et contemporain.
Cette transformation s’inscrit dans la dynamique de modernisation continue du Réseau de l’Arc.
Alexandre Omont, Directeur général du Réseau de l’Arc, souligne :
Il est important de pouvoir proposer aux enfants et à leurs parents des espaces accueillants, où chacun peut se sentir en confiance. Cela fait partie intégrante de la qualité des soins.
Les consultations de suivi se tiennent du lundi au vendredi, de 08h00 à 17h00.
Elles sont assurées par le Dr Faouzi Benabdelmelek, le Dr El-Mostafa Aït Idir et la Dre Elvira Turoka. L’équipe prend en charge les enfants de 0 à 16 ans, en proposant un suivi médical couvrant les différentes étapes de la croissance.
Cette offre s’inscrit dans le cadre de la médecine de premier recours pour les jeunes patients de la région. «Nous garantissons aux familles un accès rapide et continu aux soins pédiatriques, sans qu’elles aient à se déplacer loin», explique Dr Faouzi Benabdelmelek, médecin-chef en pédiatrie à l’Hôpital de Saint-Imier.
Au-delà des nouvelles prestations, le cabinet propose des consultations prénatales ainsi que le suivi ambulatoire des nouveau-nés. Les prestations couvrent l’ensemble des besoins liés à l’enfance et à l’adolescence: développement, nutrition, prévention, dépistage ou encore vaccination.
Des soins courants, comme la petite chirurgie ou les changements de pansements, sont aussi assurés sur place, permettant une prise en charge rapide et efficace. «Chaque enfant est unique, et notre rôle est d’accompagner son développement en offrant un suivi complet. Grâce à une présence régulière, nous pouvons prévenir, dépister précocement et soutenir chaque enfant dans les meilleures conditions», conclut Dr El-Mostafa Aït Idir, médecin hospitalier en pédiatrie au sein du même hôpital.
Avec cette nouvelle offre, l’Hôpital de Saint-Imier confirme son engagement en faveur d’une médecine de proximité, adaptée aux besoins des petits et grands de l’Arc jurassien.
Prise de rendez-vous
Les consultations sont ouvertes du lundi au vendredi, de 8h à 17h, sur rendez-vous.
Hôpital de Saint-Imier
Les Fontenayes 17
2610 Saint-Imier
Tél. +41 32 942 21 00
E-mail : pediatrie.hsi@reseaudelarc.net
Journée portes ouvertes
Les nouveaux espaces du cabinet de pédiatrie sont à découvrir lors d’une journée portes ouvertes le samedi 25 avril 2026 de 10h00 à 14h00 à l’Hôpital de Saint-Imier.