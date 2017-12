Tramelan deuxième en haltérophilie

Les finales de la Coupe de Suisse d’haltérophilie avaient lieu samedi à Moutier. Pas de surprise du côté féminin avec la victoire du Crossfit de Bâle, devant l’équipe Nord Vaudois et Tramelan. Chez les hommes, la compétition a mis aux prises les clubs du Crossfit de Bâle, Tramelan et Rorschach dans un match à 4 contre 4. Et ce sont les Bâlois qui se sont imposés suite à une faute d’appel de Yannick Tschan. Au final, la sélection tramelote termine à trois points du vainqueur rhénan. Ceux-ci signent un doublé suite à leur victoire en interclub il y a un mois. /tey + comm