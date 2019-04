Une édition de tous les records

Une journée à marquer d’une pierre blanche aux Courses du Mont-Terrible. La 3e édition de l’épreuve pédestre se tenait samedi et dimanche à Fontenais. La principale nouveauté concernait l’ultra-trail du Mont-Terrible, qui combinait le trail de Calabri du samedi (70km) et le trail de Pietchiesson le dimanche (36km). Sur ce tracé disputé en deux jours, la victoire est revenue à un coureur venu de l’Hexagone. Le Français Anthony Pipitone s’est imposé avec un temps de 7h06’13’’ le samedi et de 3h16’51’’ le dimanche et donc un temps cumulé de 10h23’04’’. Il a devancé le Prévôtois Gilles Champion (11h46’38’’) et le Noirmonier Stéphane Queloz (12h04’22’’). Chez les dames, la victoire est revenue à la St-Galloise Denise Zimmermann en 12h32’14’’. La Zurichoise Joanne Etienne est 2e en 13h30’01’'. La Vadaise Catherine Rion a elle pris le 3e rang avec son temps de 14h12’15’’.

Pluie de records dans les autres épreuves

Samedi, le nouveau Trail de Calabri a vu la victoire du coureur de La Ferrière Alexis Montagnat-Rentier en 6h58’03’’ et de Denise Zimmermann en 8h32’04’’, qui a donc rechaussé les chaussures de course le lendemain. Dimanche, plusieurs records sont tombés. La marque a notamment été abaissée chez les dames sur le trail de Pietchiesson (36km). La citoyenne de Sceut Klasina Brunott a établi le nouveau temps de référence à 3h32’59’’, alors que chez les hommes c'est le Valaisan Cesar Costa qui a terminé en tête en 2h44'22''. Sur la Terrible (23.5km), c’est le Vadais Jérémy Hunt qui a mis les pendules à l’heure en 1h28’31’’. Côté féminin, la St-Galloise Nina Höger a amélioré son record à 1h54’04’’. Le Jurassien Philippe Beuret a lui établi un nouveau temps référence de 1h02’52’’ sur la Brère (15.2km) alors que l’Ajoulote Isaline Bonnemain a fait de même chez les dames avec un chrono de 1h13’22’’.

Malgré le froid, la participation à cette cuvée des Courses du Mont-Terrible a également battu les records. Toutes catégories confondues et enfants compris, le nombre de sportifs ayant chaussé les baskets se monte en effet à 1'656. /ygo