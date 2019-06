Les demi-frères neuchâtelois refont le coup au triathlon de Boncourt

Alexis Cohen a dominé les débats au triathlon de Boncourt. L’athlète de Savagnier s’est imposé en 52 minutes 38 secondes samedi lors de la première étape du championnat jurassien de la discipline. Il a devancé son demi-frère Michaël Verniers de 1’43’’ et Lionel Cavalier de Saignelégier de plus de trois minutes. L’an dernier, les deux frangins neuchâtelois avaient déjà terminé la course aux deux premières places, main dans la main.

Chez les dames, c’est la tenante du titre, la Chaux-de-Fonnière Valérie Schmidt qui a pris les devants avec un chrono de 1h03’40’’. Elle a devancé la Bernoise Camille Zimmermann de 1’28’’ et Lyne Dubois de La Ferrière de plus de cinq minutes. /lge