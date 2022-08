Andy Kläy intraitable aux Tchérattes

L’histoire d’amour continue entre Andy Kläy et Les Tchérattes. Samedi matin, l’athlète de Mettembert a remporté la course VTT sur 36 kilomètres pour signer une troisième victoire consécutive sur les hauteurs du Clos du Doubs. Il avalé la distance en 1h29’09’’, à six secondes du record du parcours toujours détenu par Bruno Vitali (ndlr : 1h29’03’’ en 2018). Sur un parcours en très bon état, Andy Kläy peut regretter d’avoir déraillé durant la course alors qu’il avait toutes les cartes en main pour établir une nouvelle marque de référence aux Tchérattes. Au final, le champion de Suisse de VTT en catégorie master a devancé le Français Quentin Gardet de 6’01’’ et le Courtisan Tobias Buchser de 6’27’’.

Chez les dames, c’est la citoyenne de Bellelay Chrystelle Baumann qui a conservé sa couronne aux Tchérattes. Elle s’est facilement imposée après un début de course en gestion. Sur la ligne d’arrivée à Epauvillers, la Neuchâteloise d'origine a devancé l’Ukrainienne Iryna Shimanska de 3’19’’ et la Brelotière Marianne Froidevaux de 14’03’’.

Retrouvez les courses VTT des Tchérattes en photos ici. /mle