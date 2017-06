Mutation pour le terrain de foot à Lajoux

Changement de visage à Lajoux. Le terrain de football du FC La Courtine est actuellement en travaux. La pelouse, située dans la commune franc-montagnarde, est en train d’être refaite pour la première fois. Le chantier, d’un coût total d’environ 100'000 francs, a démarré il y a une dizaine de jours et devrait durer jusqu’à la mi-juillet.

Un endroit particulier

Le chantier en cours prend place dans un endroit spécial. Le site se situe sur une ancienne carrière qui a été remblayée pour en faire un terrain de football. Mais depuis quelques années, la pelouse s’est fortement détériorée. Par exemple, elle peinait à absorber l’eau de pluie lors de mauvais temps.

C’est donc pour cette raison que des travaux ont été entrepris. En ce moment, il n’y a plus d’herbe ni de but. Il ne reste « plus » que les bancs des remplaçants et les projecteurs.

Les travaux en chiffres

600 mètres cubes de nouvelle terre sont en train d’être installés. Par ailleurs, 500 mètres cube de matériel sont utilisés pour faire le nivelage sous la terre végétale, sans oublier les 300 mètres cubes de sable.

Direction les Genevez pour les rencontres de la saison prochaine

La pelouse du FC La Courtine à Lajoux sera prête pour la saison 2018-2019. Pour le prochain championnat, les quelque dix équipes du club franc-montagnard évolueront sur le terrain des Genevez. /bbo