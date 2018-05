Le Lausanne-Sport relégué

Le football romand pleure le Lausanne-Sport. L’équipe vaudoise jouera en Challenge League la saison prochaine. Sa relégation est officielle depuis la victoire 3 à 2, dimanche, de Sion contre Saint-Gall. Lausanne a perdu 2-0 contre Thoune à la Pontaise. Le match n’a pas pu être terminé à cause du comportement des supporters vaudois. Le LS évoluera donc à l’échelon inférieur la saison prochaine. Il est tout simplement passé à côté des rendez-vous importants du 2e tour.

Depuis le 8 avril, c’est la descente aux enfers pour les Lausannois : un point gagné en huit sorties, trois petits buts marqués, en comptant la rencontre de dimanche. Il y a aussi surtout eu des défaites dans des matchs contre des concurrents directs, Sion, Grasshoppers, Lucerne et Lugano. Le changement d’entraîneur avec l’arrivée d’Ilija Borenovic à la place de Fabio Celestini n’a pas porté ses fruits non plus. Le technicien serbe n’a gagné qu’un petit point sur le banc vaudois. Si le manque d’expérience de Borenovic a été criant, il faut aussi souligner l’absence de tranchant dans le jeu du LS. Le départ de Campo à Bâle a amputé les Lausannois de leur plus belle arme offensive. Les arrivées de Rapp ou Zidane n’ont pas apporté le réalisme escompté.

Le Lausanne Sport sera donc remplacé par Neuchâtel Xamax FCS en Super League. Le FC Sion, lui, est parvenu finalement à sauver sa peau. /mle