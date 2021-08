« Il faudra de bons adversaires pour se confronter au FC Bienne cette année »

Après l’euphorie de l’ascension, place à la réalité du terrain pour le FC Bienne. Les footballeurs seelandais entameront leur premier championnat de Promotion League ce samedi dans le canton de Vaud à 16h contre Bavois. Une reprise abordée avec la confiance engrangée lors des matches amicaux et notamment une large victoire contre Breitenrein, club de Promotion League. « C’est toujours rassurant », explique Anthony Sirufo, entraîneur du FC Bienne.





Effectif renforcé

Si Evan Stadelmann et Raphael Ferreira, blessés, ne seront pas alignés à Bavois, Anthony Sirufo a confiance en son effectif, renforcé par six nouveaux joueurs : « Tous les postes sont doublés, on a 23 joueurs et quatre gardiens, on s’est étoffé, on a vraiment un effectif homogène, il y a aura une saine concurrence ». L’ascension en Promotion League n’a pas bouleversé les plans du technicien : « On n’a pas changé grand-chose, ni en termes de management ni de séances d’entraînements », assure-t-il.





Pas d’objectif chiffré

« On veut se montrer assez ambitieux mais très sincèrement on n’a pas parlé de plan comptable. Fin août on aura déjà joué cinq rencontres plus le match de Coupe donc on pourra tirer des petits bilans », affirme Anthony Sirufo. /mmi