Maintien assuré pour le FC Bienne

Le FC Bienne assure son maintien en Promotion League. Les footballeurs seelandais sont allés gagner 1-0 à Black Star samedi après-midi. Sur le terrain de la formation bâloise, ils ont inscrit le seul but de la rencontre à la demi-heure de jeu sur un pénalty transformé par Fabio Morelli. Au terme de la 30e et dernière journée du championnat régulier, le maintien est acquis. Bienne n’est toutefois pas en vacances.

Les hommes de Julien Segard vont démarrer une nouvelle phase du championnat qui est désormais divisé en trois. Un groupe dans lequel les six équipes de tête s'affronteront pour la promotion, un groupe contre la relégation entre les quatre derniers. Entre les deux, le groupe où se trouve Bienne et qui réunit les formations classées entre la 7e et la 12e place. L’objectif pour les Biennois est de terminer au 7e ou au 8e rang afin de décrocher une place pour la prochaine Coupe de Suisse. Au niveau des points, les compteurs tournent toujours. Le FC Bienne a donc huit longueurs de retard sur la qualification en Coupe. /nmy