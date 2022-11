Mondial 2022: Messi met les Argentins sur la bonne voie

L'Argentine peut encore rêver. Elle a battu le Mexique 2-0 lors de la 2e journée du groupe C de la Coupe du monde 2022. Les buts ont été inscrits par Messi (64e) et Fernandez (87e).

Cette victoire était impérative après le faux pas initial contre l'Arabie saoudite. Elle a été acquise dans une certaine douleur et sans brio particulier au terme d'un match très haché pour lequel il a été souvent difficile de s'enthousiasmer, surtout durant une première mi-temps de piètre qualité.

Jouant une fois encore les sauveurs, Messi a inscrit le premier but à la 64e, d'une frappe tendue prise hors de la surface après une passe de Di Maria. Cette réussite a changé le scénario de la partie. Enzo Fernandez a assuré les trois points sur un magnifique tir à la 87e, signant sa première réussite internationale.

Choix tactique frileux

Le Mexique, qui a évolué de manière très défensive, a été ainsi puni pour son choix tactique frileux. Il garde cependant un petit espoir de qualification.

La situation dans ce groupe C est assez serrée. La Pologne est en tête avec 4 points, devant l'Argentine et l'Arabie saoudite qui en ont 3 et le Mexique (1). Mercredi, lors de la dernière journée, la Pologne et l'Argentine seront aux prises, alors que l'Arabie saoudite affrontera le Mexique. Le suspense est garanti.

/ATS