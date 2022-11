Mondial 2022: l'Argentine et la Pologne qualifiées

L'Argentine jouera bien les 8es de finale du Mondial 2022. Elle a battu la Pologne 2-0 lors de la 3e journée du groupe D et terminé ainsi en tête avec 6 points.

Le deuxième billet pour la suite de la compétition revient aux Polonais, qui finissent avec 4 points tout comme le Mexique, mais avec une meilleure différence de buts (0 contre -1). Les Argentins affronteront l'Australie au tour suivant, alors que la Pologne jouera contre la France.

Les Argentins ont marqué par Mac Allister (46e) et Alvarez (67e), après s'être longtemps brisés sur l'excellent Szczesny. Le gardien polonais a effectué toute une série d'arrêts décisifs en première mi-temps, dont un sur un penalty, bien généreusement accordé, de Messi (39e).

La Pologne a évolué de manière très défensive et minimaliste. Sa qualification tient presque du miracle, tant elle a été dominée et a manqué d'ambition dans le jeu. Elle devra montrer autre chose contre les tenants du titre.

Mexicains malheureux

Le Mexique a pour sa part battu l'Arabie saoudite 2-1. Il a mené après des réussites de Martin (48e) et Chavez (53e) et a poussé tant et plus pour saler l'addition. En contre, les Saoudiens ont réduit l'écart par Al-Dawsari (95e).

En gagnant 2-0, les Mexicains étaient à égalité parfaite avec la Pologne (2-2 de goal average, 0-0 dans la confrontation directe). Si le score n'avait pas bougé, ils auraient été éliminés au nombre d'avertissements! C'est pourquoi ils ont tenté tant et plus d'aller inscrire un troisième but qui les aurait propulsé dans la phase à élimination directe.

Les Saoudiens reviennent quant à eux sur terre après leur exploit contre l'Argentine lors de la 1re journée. Ils finissent derniers du groupe avec 3 points.

/ATS