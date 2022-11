Un seul message: calmer le jeu

Murat Yakin, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri n'avaient qu'un seul message à délivrer après le coup de sifflet final contre le Ghana: il convenait de calmer le jeu.

'Ce n'était qu'un match amical. Le résultat était secondaire', lâche Murat Yakin. 'L'important était de sortir de ce match sans aucun blessé', glisse pour sa part Granit Xhaka. Quant à Xherdan Shaqiri, il assure que l'équipe de Suisse 'sera prête' pour la rencontre contre le Cameroun jeudi prochain.

'L'essentiel était de retrouver le rythme, de bien gérer le temps de jeu des joueurs et de s'habituer à la chaleur. On la ressent différemment ici qu'en Europe, explique Murat Yakin. On a joué à l'heure qui sera celle du coup d'envoi à Doha contre le Cameroun. Il y avait une sorte de routine à trouver. Pendant une heure, le contenu m'a plu. Après avec tous les changements, ce fut peut-être plus laborieux.'

Cette défaite n'ébranle pas les certitudes du sélectionneur qui reviendra à une défense à quatre contre le Cameroun. 'J'ai fait le choix de jouer à trois derrière en raison principalement de l'absence de Rodriguez. Mais notre système de jeu s'articule bien avec quatre défenseurs. Je remarque par ailleurs que nous avions de la peine à enclencher la machine comme ce fut le cas cet été lors de la Ligue des Nations, souligne-t-il. Nous avons une semaine devant nous pour monter en puissance. Nous sommes dans les temps. Et à Doha, le stade sera plein et il y aura l'adrénaline qu'il faudra pour aller chercher les trois points.'

La performance de Yann Sommer, coupable sur les deux buts, ne l'inquiète pas outre mesure. 'Yann ne peut pas faire grand-chose sur les deux buts, avance-t-il pour fermer d'entrée la porte à toute polémique. Sa cheville a tenu. Il s'est prouvé à lui-même qu'il pouvait à nouveau tenir sa place sur 90 minutes.'

/ATS