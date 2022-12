Une finale de rêve

La consécration pour Lionel Messi ou un deuxième titre mondial à moins de 24 ans pour Kylian Mbappé?

La finale de la Coupe du monde 2022 propose un duel magnifique entre les deux joueurs du PSG dans le pays qui justement les rémunère si grassement.

Il était peut-être écrit que le génie argentin et le prodige français, tous deux meilleurs buteurs du tournoi avec leurs cinq réussites, se retrouvent en finale de cette Coupe du monde de la démesure, organisée à la perfection grâce aux milliards des revenus du gaz d'un mini-Etat qui s'est bien aisément accordé des entorses commises à l'égard des droits humains. Avec ce duel entre Lionel Messi et Kylian Mbappé le jour de la fête nationale du Qatar, Doha et la FIFA ne pouvaient certainement pas rêver d'une plus belle apothéose.

Le choix fort de Lionel Scaloni

Cette affiche Argentine - France, la tenante du titre faut-il le rappeler, opposera deux équipes qui viseront un troisième sacre. Ces deux équipes ont su déjouer les vents contraires pour se hisser en finale contrairement au Brésil et à l'Espagne, qui étaient les deux autres grands favoris du tournoi. Lionel Scaloni est parvenu à 'réinventer' une nouvelle équipe après la défaite initiale de l'Albiceleste contre l'Arabie saoudite. Les titularisations d'Enzo Fernandez (21 ans) et de Julian Alvarez (22 ans) ont été un choix fort qui a payé sans doute au-delà de toutes espérances. Avec leur jeunesse et leur culot, le demi de Benfica et l'attaquant de Manchester City ont redonné un nouveau souffle à Lionel Messi. Comme si le capitaine oubliait à leur contact son âge avancé de 35 ans et 5 mois.

L'insouciance de la jeunesse demeure l'une des forces de Kylian Mbappé. L'attaquant français s'était révélé au monde entier en 2018 à Kazan lors du huitième de finale de la Coupe du monde qui avait vu la victoire 4-3 de la France face à... l'Argentine. Alors âgé de 19 ans, il avait été inarrêtable. Quatre ans plus tard, les Argentins redoutent qu'il le soit à nouveau dimanche.

Kylian Mbappé pour un rebond

Irrésistible lors du huitième de finale contre la Pologne, Kylian Mbappé a perdu un peu de sa flamboyance contre l'Angleterre et le Maroc. Le Parisien entend rebondir dimanche dans le match qui peut le consacrer comme le meilleur joueur au monde devant Lionel Messi. Au sein d'une équipe de France qui ne joue que pour lui depuis le forfait de Karim Benzema, Kylian Mbappé bénéficie de toutes les libertés, quitte à mettre en péril l'équilibre des Bleus en raison de ses manques dans le repli défensif. Mais Didier Deschamps a compris très vite que Kylian Mbappé était en quelque sorte son arme absolue Le sélectionneur en a eu une preuve de plus avec son influence sur les résultats des deux derniers matches. Sans avoir l'air d'y toucher, il fut à l'origine des quatre buts inscrits par la France contre l'Angleterre (2-1) et le Maroc (2-0).

Si Lionel Messi rêve de rejoindre dans la légende Diego Maradona, qui avait gagné pratiquement à lui tout seul le Mondial 1986, et si Kylian Mbappé de devenir le premier joueur depuis Pelé à remporter deux Coupes du monde à 23 ans, cette finale de Doha peut également hisser Didier Deschamps sur le toit du monde. Le Basque serait alors le premier à remporter deux Coupes du monde comme entraîneur et une comme joueur. Pour y parvenir, il lui reste toutefois à résoudre 'la' seule question qui compte: comment neutraliser Lionel Messi?

Didier Deschamps misera sur le brio d'Hugo Lloris dans les buts, sur le métier de Raphaël Varane en défense centrale et sur le retour d'Adrien Rabiot pour arrêter Lionel Messi. Mais aussi sur cette formidable résilience qu'il a su insuffler dans une équipe qui a dû déplorer le forfait de trois joueurs majeurs, Paul Pogba, Ngolo Kanté et Karim Benzema, la blessure de Lucas Hernandez lors du premier match contre l'Australie et les absences de Rabiot et de Dayot Upamecano en demi-finale. Comme l'Argentine portée à la fois par le génie de Lionel Messi et par l'incroyable ferveur de ses supporters, la France se nourrit de ce fameux supplément d'âme qui fait toute la différence. Emettre le moindre pronostic sensé pour cette finale s'apparente vraiment à une mission impossible. Qui s'en plaindra?

/ATS