Désillusion pour Steve Guerdat à Genève

La déception pour Steve Guerdat alors qu’il semblait en course pour une place en barrage. Mais tout s’est joué à quelques mètres de la fin du parcours lors du Grand Prix du CHI de Genève, sa jument Bianca a tapé l’avant-dernière barre. Une seule erreur donc pour le Vadais qui n'a pas pu participer à la finale. Le cavalier jurassien doit donc se contenter de la 17e place. La victoire finale est revenue à l’Américain Kent Farrington. Déjà le plus rapide vendredi, il est sacré devant le Suédois Henrik Von Eckermann et le Belge Gregory Wathelet. /tey