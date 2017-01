Droits TV plus importants pour le HCB

Le porte-monnaie des clubs de hockey sur glace de Ligue A et de Ligue B va gonfler. La Fédération suisse a décidé mercredi d’augmenter considérablement les droits TV versés aux clubs dès la saison prochaine et jusqu’en 2022. En cause : les nouveaux contrats conclus avec UPC et la SSR. Ainsi, le montant passera de 688’000 francs à 1'655'000 francs dès la saison prochaine pour un club de Ligue A, et donc pour le HC Bienne. Pour un club de Ligue B, la somme passera de 107'000 francs à 230'000 francs. /comm+mle