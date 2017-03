La force tranquille des Ours

Ça se corse pour le HC Bienne en quart de finale des play-off de LNA. Les hockeyeurs seelandais se sont inclinés 3-0 contre le CP Berne mardi soir, dans une Tissot Arena à guichets fermés. Les Ours ont remporté une victoire qui ne souffre d’aucune discussion et mènent désormais 2-0 dans cette série au meilleur des sept matches.

Impuissance et frustration

L’équipe de Mike McNamara a fait preuve de volonté dans cette rencontre devant son public. Mais las pour elle, les Bernois ont affiché une maîtrise déconcertante. Sans forcer son talent, le vainqueur de la saison régulière a réussi à frustrer son adversaire, qui a connu toutes les peines du monde à porter le danger devant la cage de Genoni. Berne a marqué d’entrée par Ebbett (2’00’’), puis a doublé la mise immédiatement à l’entame du deuxième tiers grâce à Hischier (21’12’’). Les visiteurs se sont ensuite mis en mode « gestion » jusqu’au terme de la rencontre. Costauds en défense et impeccables tactiquement, ils n’auront donné aux Biennois qu’un sentiment d’impuissance. Sur une dernière banderille, Ebbett – encore lui – a définitivement enfoncé le clou à dix minutes de la sirène finale (49’33’’).

S’il entend durer dans ce quart de finale et perturber le CP Berne, le HCB devra absolument parvenir à porter le puck devant les filets adverses. Il devra aussi ajouter de la vitesse et de la précision dans ses exécutions. Car les Ours semblent sereins : à 2-0 dans la série, le break est fait. Les Seelandais ont assurément besoin d’un succès jeudi dans la capitale lors de l’acte « trois », faute de quoi la mission deviendra sans doute impossible. /rch

Le télégramme

HC Bienne – CP Berne 0-3 (0-1 ; 0-1 ; 0-1)

Bienne: Hiller; Dave Sutter, Lundin; Maurer, Steiner; Dufner, Wellinger; Hächler, Jecker; Schmutz, Earl, Rajala; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Pedretti, Pouliot, Tschantré; Horansky, Fabian Sutter, Wetzel.

Berne: Genoni; Untersander, Blum; Jobin, Krueger; Noreau, Gerber; Andersson, Kamerzin; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Hischier, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Berger, Müller, Randegger.

Buts: 2e Ebbett (Bodenmann, Noreau) 0-1. 22e Hischier (Plüss, Scherwey) 0-2. 50e Ebbett (Gerber) 0-3.

Notes : Tissot Arena, 6’521 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Eichmann/Kurmann; Abegglen/Kaderli. Pénalités: 5 x 2' contre Bienne et 7 x 2' contre Berne. Bienne sans Haas, Fey, Joggi, Valentin Lüthi (blessés) et Micflikier (étranger surnuméraire). Berne sans Reichert (blessé), Gagnon (étranger surnuméraire) et Kreis (surnuméraire).

Le CP Berne mène 2-0 dans la série.