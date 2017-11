Bienne s'en est sorti de justesse

S'il y a une victoire que l'on ne voyait pas venir, c'est celle-là pour le HC Bienne. Les Seelandais se sont imposés 4-3 (1-0 1-1 1-2) après prolongations samedi soir face à Ambri-Piotta à la Valascia. Absents durant près de deux tiers, ils ont surpris tout le monde pour égaliser en toute fin de rencontre et ont finalement passé l'épaule à quelques secondes du terme des prolongations. Le HCB reste 7e mais prend quatre points d'avance sur son adversaire du soir, 9e et donc première équipe sous la barre.

Les Seelandais ont entamé la rencontre de la pire des manières. Absent vendredi soir en tant qu’étranger surnumémaire, Jacob Mikflikier a écopé d’une pénalité après huit secondes seulement. Et lorsqu’il est revenu au jeu, les Tessinois ont ouvert le score par l’attaquant Lukas Lhotak. Un début de match difficile pour des hommes de Mike McNamara dominés dans tous les compartiments du jeu et peinant à réellement être dangereux offensivement. Les joueurs d’Ambri-Piotta ont alors continué leur marche en avant et ont frappé deux fois sur le poteau.

En deuxième période, les jeux se sont équilibrés. Mais de manière chanceuse, les Tessinois ont doublé la mise par Emmerton. C’est en fait une frappe de ce dernier, dévié par la jambe de Marco Maurer, qui a trompé le pauvre Jonas Hiller. Un autogoal qui assommait les Seelandais. Puis contre le cours du jeu, le top-scorer biennois Robbie Earl a réduit l’écart grâce à une passe lumineuse de Samuel Kreis à partir de son propre camp.

Dans le dernier tiers, on pensait l'affaire bouclée à la suite du nouveau but de Michael Fora en supériorité numérique. Les Léventins prenaient deux longueurs d'avance pour la deuxième fois de la soirée. Puis moins de trente secondes après être revenu sur la glace après une pénalité, Julian Schmutz a égalisé pour le HCB. A quatre minutes du terme, Samuel Kreis écopait d'une nouvelle pénalité. Lorsqu'il est revenu, le portier Jonas Hiller a quitté la glace, laissant sa place au jeune Valentin Nussbaumer. Et c'est lui-même qui a fini par égaliser à six contre cinq à 56 secondes de la fin du match. Une fin haletante qui nous réservait encore bien des surprises.

En prolongation, le palet est passé d'un côté à l'autre de la glace pendant plusieurs minutes, puis le meilleur compteur tessinois Matt D'Agostini s'est retrouvé seul face au gardien Hiller mais c'est une nouvelle fois le poteau qui a sauvé le portier seelandais. Et sur la suite de l'action, grâce à une remontée de Sam Lofquist, l'Américain est parvenu à transmettre à Jacob Mikflikier qui, en deux fois, est parvenu à tromper le gardien Descloux. Un dénouement épique et qui permet au HCB d'engranger deux points inespérés. /tey

Le télégramme

5315 spectateurs. Arbitres: Mollard/Pichaczek, Fluri/Kovacs.

Buts: 3e Lhotak (Collenberg) 1-0. 34e Emmerton (à 5 contre 4) 2-0. 37e Earl (Kreis) 2-1. 42e Fora 3-1. 48e Schmutz (Wetzel) 3-2. 60e (59'04'') Nussbaumer (Micflikier/à 6 contre 5) 3-3. 65e (64'14'') Micflikier 3-4.

Pénalités: 3 x 2' + 5' (Mazzolini) + pénalité de match (Mazzolini) contre Ambri-Piotta, 6 x 2' + 5' (Dufner) + pénalité de match (Dufner) contre Bienne. Topscorers PostFinance: D'Agostini; Earl.

Ambri-Piotta: Descloux; Plastino, Zgraggen; Fora, Gautschi; Ngoy, Jelovac; Collenberg; Lohotak, Ngoy, Lauper; Trisconi, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Emmerton, Zwerger; Berthon, Taffe, Müller; Mazzolini.

Bienne: Hiller; Fey, Kreis; Forster, Lofquist; Maurer, Jecker; Dufner; Nussbaumer, Earl, Micflikier; Pedretti, Fuchs, Rajala; Schmutz, Neuenschwander, Lüthi; Tschantré, Sutter, Wetzel.

Notes: Ambri-Piotta sans Hrabec, Stucki, Pinana (blessés), Guggisberg, Monnet ni Trunz (surnuméraires); Bienne sans Steiner, Diem, Joggi (blessés) ni Pouliot (étranger surnuméraire). Tirs sur les montants: 7e D'Agostini, 12e Gautschi, 35e Suter, 64e D'Agostini. 56e temps-mort d'Ambri-Piotta. Bienne évolue sans gardien de 58'47'' à 59'04''.

Classement

1. Berne 19/46. 2. Lugano 19/41. 3. Zurich Lions 19/35. 4. Fribourg-Gottéron 20/35. 5. Davos 20/32. 6. Zoug 19/28. 7. Bienne 20/27. 8. Genève-Servette 19/23. 9. Ambri-Piotta 20/23. 10. Langnau Tigers 20/22. 11. Lausanne 18/21. 12. Kloten 19/15.