Le HC St-Imier n’a pas démérité

Le HC St-Imier défait avec les honneurs. Les Imériens ont perdu 4-2 samedi soir à la patinoire d’Erguël contre le HC Sierre. Les Valaisans ont signé leur neuvième victoire de la saison en autant de rencontres, c’est dire si la tâche des Bats était compliquée.

Les hommes de Michaël Neininger ont retardé l’échéance le plus longtemps possible. Mais à la 24e minute, le HC Sierre a ouvert la marque. Les Valaisans ont ensuite fait le trou en l’espace de 21 secondes juste après la mi-match. Avec trois longueurs de retard, la mission du HCSI devenait très difficile, voire quasi impossible après le quatrième but sierrois (49e). Les Bats ont tout de même effectué un baroud d’honneur en inscrivant deux réussites aux 58e et 59e minutes par Pascal Stengel et Kenny Camarda.

Le HC St-Imier est 5e du classement et possède six points d’avance sur la barre. /jeb