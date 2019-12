Le HC Moutier reprend sa marche en avant

Après un mois d’octobre cauchemardesque, le HC Moutier a poursuivi sur la lancée d’un mois de novembre synonyme de renaissance. Les Prévôtois ont dominé Fleurier 4-2 (1-1, 2-1, 1-0) dimanche soir en 2e ligue de hockey sur glace. Devant leurs partisans, les protégés de Peter Opplitz ont signé une quatrième victoire sur leurs cinq derniers matches. Ils ont ainsi effacé leur faux-pas de la semaine dernière sur la glace de Sarine-Fribourg. Pour ce faire, les « bleu et blanc » ont toutefois dû se retrousser les manches. Menés au score après seulement 154 secondes, ils ont renversé la vapeur grâce à Simon Houriet (17e 1-1) et Anthony Stalder (27e 2-1). Malgré l’égalisation visiteuse juste avant la demi-heure, le HCM a repris l’avantage dans la foulée par Arnaud Weiss (33e 3-2). Le but du break est tombé de la canne d’Anthony Stalder, auteur d’un doublé (50e 4-2). Au classement, Moutier reste 7e, mais revient à hauteur des Fleurisans. Le podium se trouve à quatre longueurs. /ygo