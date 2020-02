Yakovenko qualifié, Janis Moser touché au genou

Le retour d’Otso Rantakari à Davos et la qualification d’Alexander Yakovenko se sont idéalement goupillés au calendrier. Le jeune défenseur russe du HC Bienne tient enfin sa licence et pourra donc étrenner son nouveau maillot dès ce week-end à Lausanne (vendredi) et contre Davos (samedi).

Le club seelandais devra en revanche se passer des services du défenseur Janis Moser, touché au genou dimanche lors du match à Zurich. « Il ne jouera pas ce week-end et on suivra son évolution au jour le jour », nous a confié le directeur sportif du HCB, Martin Steinegger. /jpi