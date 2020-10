Taillé pour « gagner quelque chose cette année »

« Ce n’est pas un début de saison normal. On ne sait pas ce qu’il y aura dans un ou deux mois. Ce n’est pas agréable », confie le nouveau capitaine biennois Kevin Fey. Pas de quoi toutefois saper les ambitions et velléités du HCB, cinquième du dernier championnat régulier avant l’arrêt brutal de la saison. « On a vraiment une bonne équipe avec beaucoup de talents », lâche la recrue finlandaise Petteri Lindbohm qui retrouvera ses ex-coéquipiers du LHC dès la première journée. « On est pas forcément plus fort ou moins fort que l’an dernier. On est une équipe différente, très très forte, avec un potentiel pour gagner quelque chose cette année », renchérit le jeune attaquant de Sonceboz Gilian Kohler. Durant l’été, l’effectif s’est pourtant rajeuni avec l’arrivée de six recrues et les départs en retraite, entre autres, de l’ex-capitaine emblématique Mathieu Tschantré et du portier tout aussi emblématique Jonas Hiller.