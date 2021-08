Le HC Bienne repart sur des bases saines

« Entre l’aide de la Confédération qui a été de 2,5 millions et surtout l’énorme élan de solidarité de tous nos partenaires à qui on aurait dû normalement rembourser 5 millions de francs et qui finalement nous ont réclamé un peu moins d’un demi-million, on se retrouve avec un déficit vraiment maîtrisé. Ca nous laisse sereins pour attaquer la saison prochaine », se réjouit la co-présidente du club Stéphanie Mérillat. Une saison que la direction espère désormais « normale » avec le retour du public, bien que soumis à l’obligation de présenter un certificat Covid, si bien qu’elle table sur un chiffre d’affaires de 17,3 millions de francs similaire à l’avant-crise et un bénéfice final de 462'000 francs.







« On doit se mettre un peu de pression sur les épaules avec l’équipe qu’on a »

Cette bouffée d’oxygène financière retrouvée, le HC Bienne s'est fixé pour objectif de terminer dans le top 6 de la prochaine saison régulière pour une qualification directe en play-off. L'effectif a notamment été renforcé par le retour de Gaëtan Haas et de trois nouveaux étrangers avec les défenseurs Viktor Lööv et Alexander Iakovenko ainsi que l'attaquant Jere Sallinen. Le club a annoncé ce lundi le retour du défenseur Noah Schneeberger, 33 ans, en provenance de Lausanne pour une saison. Il avait déjà porté les couleurs biennoises entre 2008 et 2011. « Avec l’équipe que l’on a, on doit aussi nous pousser un peu nous-mêmes. On doit aussi se mettre un peu de pression sur les épaules. Viser les pré-play-off, je pense que ce n’est pas assez. Le top 6, on était tout près l’année passée, on peut le faire », avance le directeur sportif Martin Steinegger. Le gardien Joren Van Pottelberghe et l'attaquant Toni Rajala ont, eux, prolongé tout récemment leurs contrats jusqu'en 2024. /comm-jpi