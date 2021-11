La tuile pour Kevin Fey

La trêve internationale n’a pas permis au HC Bienne de soigner tous les bobos. Jere Salinen (métacarpien), Viktor Lööv, Lauri Korpikoski et Luca Hischier tous trois commotionnés manqueront encore à l’appel ce mardi soir pour la réception de Rapperswil. L’autre coup dur est venu du défenseur Kevin Fey pour qui une opération de la main est à l’étude. « C’est la mauvaise nouvelle que nous avons appris ce mardi matin. S’il se fait effectivement opérer, il nous manquera pour deux mois environ. On doit encore décider si on lance l’opération tout de suite ou si on attend pour voir s’il peut jouer dans cet état », confie le directeur sportif biennois Martin Steinegger.