Le HC Bienne puni à domicile

Un manque d’efficacité

Le HC Bienne est revenu dans le deuxième tiers avec d’autres intentions. Malgré un déchet technique persistant, les seelandais ont cherché à jouer de manière beaucoup plus verticale et plus rythmée. Dans les dix dernières minutes du match, ils ont carrément privé les St-Gallois de la rondelle. Mais à l’image de toute la partie, l’efficacité n’était pas au rendez-vous pour les Biennois qui n’ont pas réussi à amener une touche créative devant le but adverse. Ce manque d’efficacité offensive a été fatal au HCB, puni à deux minutes de la fin du match sur une contre-attaque bien emmenée par Jeremy Wick et conclue par Sandro Forrer. À force de vendanger, le HC Bienne s'est fait cueillir. /lge-jam