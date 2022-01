Vers une reprise du hockey amateur

« Beaucoup se sont fait vaccinés ou ont attrapé le virus dernièrement »



« Cela fait plus d’un mois qu’on n’a pas joué, aujourd’hui jouer en 2G+ me parait être une bonne solution même si on perdra quelques joueurs. Beaucoup de joueurs ont changé d’avis et sont allés se faire vacciner ou ont attrapé le coronavirus, d’où le fait que davantage de personnes soient favorables à une reprise », explique Moïse Berberat. Au sein de son équipe de 1re Ligue, seuls deux joueurs ne sont actuellement pas éligibles à la 2G+ sur un groupe de 21 joueurs. Ceux qui sont au bénéfice d’une couverture vaccinale ou d’une guérison de moins de quatre mois rentrent automatiquement dans la 2G+, les autres doivent en plus montrer un test négatif de moins de 24h. Le président du HC Delémont-Vallée, Vincent Queloz, s’est également prononcé en faveur d’une reprise tout comme le HC St-Imier. La Task Force de la Regio League se réunira mardi prochain, le 25 janvier, pour trancher après avoir consulté l’ensemble des clubs. /jpi