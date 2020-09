Roman Josi désigné meilleur défenseur de la saison

Roman Josi a obtenu la récompense suprême pour un défenseur en NHL, le Norris Trophy!

Le Bernois, capitaine des Nashville Predators, a réussi 16 buts et 49 assists pour un total de 65 points, des records pour lui, en 69 matches joués dans la saison régulière 2019/2020.

'Cela signifie tant. C'est définitivement un rêve qui devient réalité', a déclaré Roman Josi, qui est le premier joueur des Predators à obtenir ce prix et, surtout, le premier Suisse à obtenir une récompense personnelle en NHL. Il succède au palmarès à Mark Giordano des Calgary Flames.

'En tant que joueur, le but ultime est de gagner la Coupe Stanley. Mais je pense que sur un plan personnel, vous essayez de vous préparer pour la saison et d'être le meilleur joueur possible. Vous essayez de travailler pendant l'été. Si chaque joueur essaie d'être le meilleur, votre équipe aura du succès', a poursuivi Josi.

'D'un point de vue personnel, cela a toujours été un de mes rêves et c'est assez surréaliste de l'avoir vraiment gagné', a encore expliqué le vice-champion du monde 2013 et 2018. 'C'est assez spécial. Je regardais les noms des joueurs qui l'ont gagné, et ce sont tous des noms que vous avez idolâtrés (...) En grandissant en Suisse, ils semblaient toujours si loin, c'est incroyable que mon nom soit là, à côté de tant de grands joueurs qui l'ont gagné'.

Roman Josi, dont l'équipe a été sortie en barrage qualificatif pour les play-off lors de la reprise après la pause due au coronavirus, fut le meilleur compteur des Predators et le deuxième meilleur compteur parmi tous les défenseurs de NHL derrière John Carlson (75 points en saison régulière). Il a obtenu 1499 points au cours d'un vote organisé par l'association des journalistes de hockey (Professional Hockey Writers Association) avant les play-off.

Le Bernois de 30 ans a justement devancé John Carlson (Washington), qui a obtenu 1267 points (avec 56 1res places, contre 109 pour Roman Josi). Troisième finaliste, Victor Hedman, finaliste de la Coupe Stanley avec Tampa Bay et vainqueur du Norris Trophy en 2018, doit se contenter de 820 points.

/ATS