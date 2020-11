Wawrinka domine Evans en deux sets

Stan Wawrinka (ATP 20) s'est qualifié sans trop de difficultés pour le 2e tour du Masters 1000 de Paris. Le Vaudois s'est imposé 6-3 7-6 (7/3) devant Daniel Evans (ATP 31) pour son entrée en lice.

Battu d'entrée par Cristian Garin (ATP 22) la semaine dernière à Vienne, Stan Wawrinka a rendu une copie d'excellente facture mardi dans le huis-clos de Bercy. Auteur de 35 coups gagnants, il n'a jamais cédé son engagement, lui qui avait dû écarté trois balles de match face au même adversaire le 12 octobre dernier à St-Pétersbourg.

Le Vaudois a rapidement pris l'ascendant sur Daniel Evans, qu'il a battu pour la cinquième fois en cinq duels. Il s'est emparé du service adverse dans un quatrième jeu où il fut pourtant mené 40/0, après avoir dû écarter deux balles de break à 1-1, et a conservé sans trembler cet avantage.

La deuxième manche fut plus accrochée, les deux hommes remportant sans problème leurs six jeux de service. Un puissant retour de coup droit lâché à 2/2 et un énorme de passing de revers armé à 5/2 ont permis à Stan Wawrinka de faire la différence dans un tie-break où le Vaudois a réussi quatre services gagnants dont un ace.

Stan Wawrinka, dont la meilleure performance à Bercy est une demi-finale (en 2015, après une victoire face à Rafael Nadal), affrontera au 2e tour le gagnant de l'affrontement entre Gilles Simon (ATP 59) et Tommy Paul (ATP 55). En cas de succès, il pourrait défier en 8e de finale Andrey Rublev (ATP 8), qui s'est qualifié pour le Masters de Londres dimanche en cueillant le titre à Vienne.

/ATS